Тер Штеген - о спорном моменте у ворот «Реала»: «Это позор для мирового футбола»

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген дал комментарий после поражения от «Реала» со счётом 2:3. Немец затронул момент, который произошёл при счёте 1:1, когда мяч мог пересечь линию ворот мадридской команды.

«Не могу найти слов, чтобы объяснить то, что произошло на линии ворот. Это позор для мирового футбола. В футбольном мире крутятся огромные деньги, но не для того, что нужно. Мне не хватает слов. Я не понимаю, почему нельзя внедрить технологии, которые есть в других лигах», - цитирует тер Штегена Mundo Deportivo.

Отметим, что в чемпионате Испании нет системы фиксации взятия ворот.

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