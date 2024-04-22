Хави после поражения от «Реала»: Виноваты судьи

Главный тренер «Барселоны» Хави дал комментарий после поражения от «Реала» на выезде со счётом 2:3. Каталонцы дважды вели на «Сантьяго Бернабеу» но ходу игры, но всё-таки уступили.

После игры Хави чётко дал понять, что он считает судейскую бригаду причастной к поражению своей команды в Мадриде.

«Мы заслужили три очка. Мне не нужно ничего говорить о судействе – все это уже видели. Если я начну говорить, на меня могут наложить санкции. Но уже есть кадры, мне не нужно ничего комментировать, я не буду говорить. Все видели, что мяч пересёк линию ворот. То, что у нас нет технологии определения гола, - это позор», - цитирует Хави MadridXtra.

Теперь «Барселона» отстаёт от лидирующего «Реала» на 11 очков. Впереди шесть туров.