Фанаты «Реала» поиздевались над Хави

«Реал» в воскресенье вечером сотворил камбэк. В домашнем матче чемпионата Испании против «Барселоны» команда Карло Анчелотти дважды уступала в счёте, но в итоге выиграла со счётом 3:2. После того, как Джуд Беллингем забил третий гол, фанаты «сливочных» решили поиздеваться над почти побеждённым Хави.

«Хави, останься!» - с иронией скандировали радостные фанаты «Реала» на «Сантьяго Бернабеу».

Напомним, что о решении покинуть «Барселону» по завершении сезона Хави объявил ещё в конце января. С тех пор молодой тренер не раз говорил журналистам о том, что менять своё решение он не собирается.