Модрич высказался после победы над «Барселоной»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич дал комментарий после воскресной домашней победы над «Барселоной» со счётом 3:2. «Сливочные» по ходу игры дважды уступали в счёте, но всё-таки набрали три очка.

«Какой вечер. Теперь мы близки к победе в Ла Лиге. Это невероятно. Мы никогда не сдавались, наша вера в себя невероятна. Замечательный вечер, как и все вечера здесь, на «Бернабеу». Наши фанаты были потрясающими, атмосфера была прекрасной. Спасибо, «Бернабеу», - сказал Модрич в послематчевом комментарии.

После победы над «Барселоной» «Реал» увеличил отрыв в турнирной таблице от своего извечного соперника до одиннадцати зачётных баллов.