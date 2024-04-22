«Реал» оторвался от «Барселоны» по победам в «эль класико»

Воскресным вечером «Реал» добился волевой победы над «Барселоной» в очном матче чемпионата Испании – 3:2. Победный гол мадридцы забили на родном «Сантьяго Бернабеу» в компенсированное время, его автором стал атакующий полузащитник Джуд Беллингем.

Теперь на счету «Реала» 106 побед в «эль класико». Мадридцы увеличили отрыв от «Барселона», которая выиграла ровно 100 таких битв. Ещё в 52 случаях команды не выявляли сильнейшего.

За счёт победы в очном матче лидирующий «Реал» увеличил отрыв от второй «Барселоны» в турнирной таблице чемпионата Испании до одиннадцати очков. Впереди шесть туров.