Беллингем приблизился к Довбику в гонке бомбардиров Ла Лиги

В воскресенье в чемпионате Испании состоялось «эль класико». «Реал» по ходу игры дважды уступал «Барселоне» в счёте, но всё-таки добился победы со счётом 3:2. Автором победного гола стал Джуд Беллингем – англичанин отличился на первой добавленной ко второму тайму минуте.

Теперь на счету Беллингема 17 голов в текущем чемпионате Испании. В рейтинге бомбардиров сезона Ла Лиги англичанин вплотную приблизился к нападающему «Жироны» Артёму Довбику. Украинец наколотил 18 голов.

Следующий матч чемпионата Испании «Реал» проведёт в пятницу, 26 апреля, - против «Реал Сосьедада». Команда Карло Анчелотти теперь опережает вторую «Барселону» на 11 очков.