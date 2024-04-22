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Чемпионат Испании. Ла Лига

Беллингем приблизился к Довбику в гонке бомбардиров Ла Лиги

22 Апреля 2024 • 00:07 Комментировать

В воскресенье в чемпионате Испании состоялось «эль класико». «Реал» по ходу игры дважды уступал «Барселоне» в счёте, но всё-таки добился победы со счётом 3:2. Автором победного гола стал Джуд Беллингем – англичанин отличился на первой добавленной ко второму тайму минуте.

Теперь на счету Беллингема 17 голов в текущем чемпионате Испании. В рейтинге бомбардиров сезона Ла Лиги англичанин вплотную приблизился к нападающему «Жироны» Артёму Довбику. Украинец наколотил 18 голов.

Следующий матч чемпионата Испании «Реал» проведёт в пятницу, 26 апреля, - против «Реал Сосьедада». Команда Карло Анчелотти теперь опережает вторую «Барселону» на 11 очков.

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