«Барселона» дважды вела в счёте, но Лукас Васкес придумал для «Реала» победу в класико

«Реал» и «Барселона» сыграли в рамках чемпионата Испании по футболу. Матч 32-го тура Ла Лиги состоялся 21 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Закрывали футбольную программу выходных в Испании. Главный матч сезона, класико, десерт: «Реал» против «Барселоны». Посреди недели оба испанских гранда потратили много сил и эмоций – мадридцы вообще отбегали 120 минут и серию пенальти. Правда, им удалось пройти в полуфинал и настроение явно лучше. Но уже пора забывать о еврокубках, ведь класико было очень важно с турнирной точки зрения, ведь только сегодняшние соперники борются за чемпионство. Победа «Реала» убивала золотую интригу, а успех «Барселоны» - возрождал её с новой силой.

Важнейший матч начали с опозданием в пять минут. Видимо, этот простой зарядил команды так, что решили они с ходу обменять быстрыми голами. Навес от правого угла поля выполнил Рафинья, Лунин на выходе ошибся, а Кристенсен продавил Крооса и пробил уже по пустым воротам – 0:1. Шла шестая минута матча.

Прошло всего десять минут и резвый проход Васкеса восстановил статус-кво. Лукас накрутил Жоау Канселу, наткнулся на ногу Кубраси и упал в штрафной площади. После повтора арбитр подтвердил, что «Реал» пробьёт пенальти, а Винисиус с «точки» пробил чуть правее центра – 1:1.

Гол с такого пенальти явно взбодрил «Барселону». А ещё у каталонцев отлично получались стандарты в этот вечер. После углового вновь ошибся Лунин и теперь уже Левандовски бил головой под перекладину – выше ворот. Затем Ямаль замкнул подачу от угла поля, пробив пяткой, а голкиперу пришлось выгребать мяч с «ленточки». Видеопомощники арбитра решили, что гола в этом эпизоде не было, хотя нервная пауза и повисала над стадионом.

«Реал» же атаковал без блеска. В конце компенсированного к первому тайму времени Беллингем накрыл Кристенсена, но пока Винисиус и Родриго мутили комбинацию, датчанин успел исправиться. Нервное класико продолжалось на встречных курсах, а вектор атаки больше решали ошибки соперника, чем собственные созидательные действия. Максимум сумбура.

А команды просто копили энергию на очередной обмен голами. Хватило им на эту процедуру всего четыре минуты. На 69-й Фермин Лопес ворвался на добивание после удара/прострела Ламина Ямаля. После не самой удачной игры Лунина испанцу не составило труда поразить пустой створ – 1:2. В ответ пришла наигранная комбинация «Реала»: Винисиус с левого края набросил на дальний угол вратарской, а набежавший Лукас Васкес в касание пробил под ближнюю штангу – 2:2.

Мог «Реал» и победу вырвать. Два в ноль убегали Винисиус и Диас, бразилец решил всё сделать сам, но слишком сблизился с Тер Штегеном и проиграл голкиперу дуэль. У этого класико должен был быть один герой. Винисиус своим шансом не воспользовался, а вот Лукас Васкес к заработанному пенальти и голу добавил решающий ассист. На первой компенсированной минуте он прострелил справа, Хоселу увёл защитников, а Беллингем в падении замкнул дальнюю штангу – 3:2!

Дважды вела в счёте «Барселона», дважды сравнивал «Реал», а потом ещё и победу забрал. Отрыв увеличился до 11 очков. Уже чемпионы?