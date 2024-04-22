За «эль класико» наблюдают почти 78 тысяч зрителей

В Мадриде проходит центральный матч всего футбольного уик-энда в Европе, «Реал» принимает «Барселону». Следить за этим поединком, который по праву считается эталоном футбольного противостояния, собрались почти 78 тысяч человек - 77 981, если быть точными.

Что касается телеаудитории, то, как уже сообщалось, она достигает 650 миллионов человек - такие прогнозы делались накануне матча специалистами соответствующих областей.

Следить за событиями матча испанского чемпионата между «Реалом» и каталонской «Барселоной» можно посредством онлайн-трансляции.