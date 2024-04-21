Винисиус забил с пенальти - это уже 17-й пенальти кряду, реализованный в «эль класико»

В Мадриде проходит центральный матч всего футбольного уик-энда в Европе, «Реал» принимает «Барселону», и первый гол «Реала» в этом матче на свой счёт записал бразильский нападающий Винисиус, который реализовал пенальти. Это был уже семнадцатый пенальти кряду, реализованный в матчах между «Барселоной» и «Реалом».

В последний раз пенальти не забивался в «эль класико» в 2008 году, тогда это не удалось Самюэлю Это'о, выступавшему за «Барсу». Также стоит заметить, что пять последних пенальти в «эль класико» были назначены в пользу «Реала».

Следить за событиями матча испанского чемпионата между «Реалом» и каталонской «Барселоной» можно посредством онлайн-трансляции.