Кристенсен - первый датчанин, забивший в «эль класико» в 21-м веке

В Мадриде проходит центральный матч всего футбольного уик-энда в Европе, «Реал» принимает «Барселону», и уже на одиннадцатой минуте игры каталонцы повели в счёте благодаря голу Андреаса Кристенсена. Он стал первым датчаником, забившим в «эль класико» в 21-м веке.

Впрочем, до него датские игроки в главном матче сезона в Испании уже забивали, но в последний раз это было в 1991-м, когда Микаэль Лаудруп, успевший в своей карьере поиграть за оба этих клуба, забивал в ворота «Реала». Ранее, в 1977-1978, целых четыре мяча в «эль класико» забил Хеннинг Йенсен.

Следить за событиями матча испанского чемпионата между «Реалом» и каталонской «Барселоной» можно посредством онлайн-трансляции.