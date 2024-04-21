«Реал» снова отыгрался в битве с «Барселоной»

В испанской Ла Лиге сражаются «Реал» и «Барселона». Учитывая турнирную ситуацию, каталонцам очень важно победить, ведь тогда они сократят отставание от лидирующих мадридцев до пяти очков. Команда Хави старается, и на 69-й минуте она во второй раз за вечер повела в счёте на «Сантьяго Бернабеу» после гола Фермина Лопеса. Впрочем, уже на 73-й минуте счёт стал равным – 2:2. За «Реал» забил опытный Лукас Васкес.

Следить за заключительным отрезком «эль класико» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.