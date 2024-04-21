Винисиус впервые исполнил пенальти за «Реал» в Ла Лиге

В Мадриде проходит центральный матч всего футбольного уик-энда в Европе, «Реал» принимает «Барселону», и в первом тайме команды обменялись голами. За «Реал» забил Винисиус, который удачно исполнил одиннадцатиметровый удар.

Как оказалось, бразилец впервые пробил пенальти за «Реал» в матче чемпионата Испании, при этом он проводит сейчас свой 173-й матч за клуб в рамках чемпионата, появившись в Мадриде в 2019 году.

Следить за событиями матча испанского чемпионата между «Реалом» и каталонской «Барселоной» можно посредством онлайн-трансляции. Напомним, что в турнирной таблице чемпионата каталонцы уступают оппоненту восемь очков.