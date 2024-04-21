«Барселона» во второй раз повела в гостях у «Реала»

Продолжается «эль класико» - битва между «Реалом» и «Барселоной» в чемпионате Испании. По ходу первого тайма команды обменялись голами – на точный удар Андреаса Кристенсена хозяева ответили результативным выстрелом Винисиуса Жуниора с пенальти.

На 69-й минуте «Барселона» во второй раз за вечер повела в Мадриде. Автором гола стал Фермин Лопес, который вышел на замену в перерыве.

Если «Барселоне» удастся победить на «Сантьяго Бернабеу», то команда сократит отставание от лидирующего в Ла Лиге «Реала» до пяти очков.

Следить за матчем между «Реалом» и «Барселоной» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.