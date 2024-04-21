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Чемпионат Испании. Ла Лига

Озил: «Барселона» Гвардиолы была на совсем другом уровне»

21 Апреля 2024 • 23:40 Комментировать
Реал Мадрид
3:2
Барселона
окончен

Бывший футболист мадридского «Реала» Месут Озил сожалеет о том, что «Барселона», по его словам, выпала из элиты европейского футбола. Выход в четвертьфинал Лиги чемпионов был расценен как небывалый успех, но там «Барселона» недостойно посыпалась  во втором матче с «ПСЖ» после удаления Араухо.

- «Барселона» Гвардиолы - это был вообще другой уровень. Сейчас люди предпочитают смотреть за схватками в АПЛ, вроде матча «Ливерпуль» - «Манчестер Сити», - цитирует слова Озила derby-derbyderby.it.

Следить за событиями матча испанского чемпионата между «Реалом» и каталонской «Барселоной» можно посредством онлайн-трансляции. Напомним, что в турнирной таблице чемпионата каталонцы уступают оппоненту восемь очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Месут Озил

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