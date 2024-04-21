Названа причина отказа «ПСЖ» от звезды «Барселоны» де Йонга

Полузащитник Френки де Йонг может покинуть «Барселону» в летнее трансферное окно. Поговаривают, что каталонцы готовы расстаться с нидерландцем, учитывая свои продолжающиеся финансовые трудности.

Ранее де Йонга связывали и с «ПСЖ», однако, по последней информации, гранд Лиги 1 от де Йонга отказался. Причина заключается в опасениях французского клуба по поводу возможного нарушения правил финансового фэйр-плей, пишет испанский Sport.

Кстати, 26-летний де Йонг травмировался в воскресном «эль класико» против «Реала». Нидерландца пришлось уносить с поля «Сантьяго Бернабеу» на носилках.

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