«Барселона» готова продать двух топ-игроков – названы фамилии

«Барселона» строит планы на трансферное лето. В условиях финансовых трудностей каталонскому клубу приходится думать и о возможных продажах основных футболистов. Журналист Маттео Моретто располагает информацией о том, что «сине-гранатовые» готовы рассмотреть предложения по защитнику Рональду Араухо и полузащитнику Френки де Йонгу.

В то же время отмечается, что пока что предложений по Араухо и де Йонгу «Барселона» не получала. За нидерландца каталонцы хотят выручить как минимум 70 миллионов – за 26-летним игроком следит «Бавария».

В воскресенье Френки де Йонг получил травму в матче против «Реала».

«Бавария» может купить звёздного игрока у «Барселоны»