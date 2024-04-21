​Де Йонг получил травму в матче против «Реала»

В Мадриде проходит центральный матч всего футбольного уик-энда, «Реал» принимает «Барселону», команды обменялись голами в первом тайме. А вот в смысле потерь у «Барсы» всё хуже - в самом конце первого тайма в жёсткий стык вошёл Френки де Йонг, в результате чего нидерландский полузащитник получил травму. Вместо него главный тренер команды Хави Эрнандес выпустил на поле Педри.

Следить за событиями матча испанского чемпионата между «Реалом» и каталонской «Барселоной» можно посредством онлайн-трансляции. Напомним, что в турнирной таблице чемпионата каталонцы уступают оппоненту восемь очков.