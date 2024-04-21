Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне: В матче с «Алавесом» должна была быть ничья, а не наше поражение

21 Апреля 2024 • 23:02 Комментировать
Алавес
2:0
Атлетико М

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне дал свой комментарий после поражения от «Алавеса» в 32-м туре чемпионата Испании.

Встреча прошла на стадионе «Алавеса» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

- Тяжело было возвращаться в игру. Мы начали в низком темпе, а соперник оказывал на нас большое давление. У нас не получалось навязать свою игру. Во второй половине стало получаться получше, у нас получалось создавать моменты. В этом матче должна была быть ничья, а не поражение.

Что случилось с «Атлетико»? После поражения во вторник (В Лиге чемпионов от «Боруссии» 4:2) было нелегко выкарабкаться. Случилось так, как случилось, будем работать дальше», - цитирует аргентинского специалиста AS.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Алавес Атлетико Мадрид Диего Симеоне ещё теги

Новости по матчу

21 Апреля
21:28
«Алавес» отбил все атаки «Атлетико» и победил
19:00
«Алавес» - «Атлетико»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
02:33
Алавес - Атлетико: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:09
Проверенный прогноз и ставка на матч Алавес – Атлетико чемпионата Испании – 21 апреля 2024
20 Апреля
11:17
Бесплатная ставка и прогноз на матч Алавес — Атлетико Ла Лиги — 21 апреля 2024
01:52
Прогноз и ставка на точный счёт матча Алавес — Атлетико чемпионата Испании — 21 апреля 2024
19 Апреля
10:11
«Барселона» может воспользоваться интересом «Атлетико» к Тодибо, чтобы выкупить Фелиша
18 Апреля
20:52
Испанский топ-клуб нацелился на Тодибо
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Зидан выбрал между «Баварией» и «Манчестер Юнайтед» В «Манчестер Сити» готовятся к уходу Гвардиолы – выбран преемник Анчелотти рассказал, какой игрок удивил в серии пенальти с «Манчестер Сити» Каземиро назвал лучшего футболиста мира, сравнив его с Роналду Хави получил предложение от нового клуба Президент «Реала» обратился к Лунину после прохода «Манчестер Сити» Хави перед «эль класико» ответил, повезло ли «Реалу» пройти «Манчестер Сити» Из «Манчестер Сити» уйдёт звезда – у него есть два топ-варианта Каземиро: «Я страдал, наблюдая за матчем «Реала» против «Манчестер Сити» Мбаппе завершит карьеру в Париже матчем против «Реала»: Кто теперь фаворит в Лиге чемпионов
Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Без Абаскаля всё иначе: «Спартак» в гостях легко разгромил «Ростов» Мерсон: «Манчестер Сити» опозорил «Реал» «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России Бернарду Силва оправдался за пенальти с «Реалом»: гол португальца вывел «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии Роналду выбил у «Ювентуса» деньги через суд
Спортивные новости
Не Леброном и Карри едины: Топ-5 лучших игроков НБА в сезоне 2023/2024 Невероятный Кучеров и бомбардир из «Торонто»: Топ-5 лучших игроков НХЛ в сезоне 2023/2024 Канарейкин: «Вашингтону» нужно сотворить чудо, чтобы пройти «Рейнджерс» Канарейкин — о финале Кубка Гагарина: «Вторая игра серии была интереснее» Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Китая Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Альмерия Альмерия
Вильярреал Вильярреал
1
2
3.10 3.55 2.10
Видео
Окончен
Алавес Алавес
Атлетико М Атлетико М
2
0
3.55 3.40 1.98
Видео
Окончен
Реал Мадрид Реал Мадрид
Барселона Барселона
3
2
1.69 3.95 4.20
Видео
22.04.24 в 22:00
Севилья Севилья
Мальорка Мальорка
1.88 3.25 4.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Апреля
00:07 · Испания. Ла Лига
Беллингем приблизился к Довбику в гонке бомбардиров Ла Лиги
00:00 · Италия. Серия А
«Барселона» подпишет топ-форварда слухи
00:00 · Испания. Ла Лига
За «эль класико» наблюдают почти 78 тысяч зрителей
21 Апреля
23:55 · Испания. Ла Лига
Винисиус забил с пенальти - это уже 17-й пенальти кряду, реализованный в «эль класико»
23:51 · Испания. Ла Лига
Кристенсен - первый датчанин, забивший в «эль класико» в 21-м веке
23:47 · Испания. Ла Лига
«Реал» снова отыгрался в битве с «Барселоной»
23:46 · Испания. Ла Лига
Винисиус впервые исполнил пенальти за «Реал» в Ла Лиге
23:43 · Испания. Ла Лига
«Барселона» во второй раз повела в гостях у «Реала»
23:40 · Испания. Ла Лига
Озил: «Барселона» Гвардиолы была на совсем другом уровне»
23:39 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может подписать игрока «Реала» слухи
23:26 · Испания. Ла Лига
Названа причина отказа «ПСЖ» от звезды «Барселоны» де Йонга
23:05 · Испания. Ла Лига
«Барселона» готова продать двух топ-игроков – названы фамилии
23:05 · Испания. Ла Лига
​Де Йонг получил травму в матче против «Реала»
23:02 · Испания. Ла Лига
Симеоне: В матче с «Алавесом» должна была быть ничья, а не наше поражение
22:32 · Испания. Ла Лига
Рекорд «эль класико» - Модрич старше Ямаля на 21 год и 307 дней
Все новости
Рекомендуем