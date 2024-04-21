Симеоне: В матче с «Алавесом» должна была быть ничья, а не наше поражение

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне дал свой комментарий после поражения от «Алавеса» в 32-м туре чемпионата Испании.

Встреча прошла на стадионе «Алавеса» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

- Тяжело было возвращаться в игру. Мы начали в низком темпе, а соперник оказывал на нас большое давление. У нас не получалось навязать свою игру. Во второй половине стало получаться получше, у нас получалось создавать моменты. В этом матче должна была быть ничья, а не поражение.

Что случилось с «Атлетико»? После поражения во вторник (В Лиге чемпионов от «Боруссии» 4:2) было нелегко выкарабкаться. Случилось так, как случилось, будем работать дальше», - цитирует аргентинского специалиста AS.