Рекорд «эль класико» - Модрич старше Ямаля на 21 год и 307 дней

В воскресенье в испанской Ла Лиге сражаются «Реал» и «Барселона». Журналист Алексис Мартин-Тамайо, известный как мистер Чип, в социальных сетях обращает внимание на разницу в возрасте между самым молодым и самым возрастным игроками стартовых составов команд. Речь идёт о Луке Модриче (38 лет и 225 дня) и Ламине Ямале (16 лет и 283 дня).

Модрич старше Ямаля на 21 год и 307 дней – это рекордная разница в возрасте между игроками стартовых составов в «эль класико».

Следить за развитием событий в поединке между «Реалом» и «Барселоной» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.