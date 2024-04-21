«Реал» отыгрался в «эль класико» - забил Винисиус

В воскресенье вечером почти вся футбольная Европа следит за «эль класико» - «Реал» принимает «Барселону» в чемпионате Испании. Гости из Каталонии быстро забили – после углового точный удар нанёс защитник Андреас Кристенсен.

В статусе отыгрывающейся команды «Реал» находился недолго – уже на 18-й минуте на табло «Сантьяго Бернабеу» загорелась и вторая единица. Автором результативного удара в составе «сливочных» стал нападающий Винисиус Жуниор – бразилец реализовал пенальти.

Следить за матчем «Реал» - «Барселона» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.