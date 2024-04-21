«Барселона» быстро забила в гостях у «Реала»

В воскресенье вечером вся футбольная Испания следит за «эль класико» между «Реалом» и «Барселоной». Счёт на «Сантьяго Бернабеу» был открыт очень быстро – уже на шестой минуте. Автором результативного удара стал подключившийся на стандарт защитник «сине-гранатовых» Андреас Кристенсен.

Следить за развитием событий в матче «Реал» - «Барселона» можно на портале LiveResult – там проходит текстовая трансляция.

Отметим, что «Реал» является лидером Ла Лиги, а вторая «Барселона» отстаёт от конкурента на восемь очков. Каталонцы рассчитывают победить в Мадриде и сократить отставание.