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«Алавес» отбил все атаки «Атлетико» и победил

21 Апреля 2024 • 21:28 Комментировать
Алавес
2:0
Атлетико М
окончен

В воскресенье «Атлетико» гостил у «Алавеса», который после ряда поражений оказался в борьбе за выживание. В дебюте у хозяев не прошла подача с левого фланга, мяч был выбит на Карлоса Бенавидеса, который метров с 18 идеально точно стрельнул по воротам - 1:0. Джулиано Симеоне тут же запустил мяч над перекладиной в шикарной позиции. «Матрасники» только тогда заиграли активнее, но все удары не были опасными, а соперник на 45-й минуте заработал пенальти, но ВАР помог его отменить, игры рукой там не было.

После перерыва Кике Гарсия получил пас из глубины и ударом с лета не попал в цель. Сэмуел Лино наверняка атаковал в левый нижний угол - чудом парировано. Еще момент, Антуан Гризманн пяткой вывел на удар Анхеля Корреа, а голкипер штампует невероятные сейвы. На 90-й минуте Карлос Висенте прорвался правым краем и точно прострелил на Луиса Риоху, который сходу поразил правый верхний угол - 2:0.

«Алавес» вырвался на 13-е место, соперник - четвертый.

Протокол игры  
Алавес2:0Атлетико М
(1:0) Бенавидес Карлос15'  
(2:0) Риоха Луис90'  
Сивера АнтониоТеналья НауэльАбкар Абделькабир  33'Марин Рафа  69'Хави Лопеc  6'Бенавидес Карлос  49'Бланко АнтониоГоросабел Андони 88' (Риоха Луис ( 88') Гуриди Хон  2' 70' (Гевара Андер ( 70') Симеоне Джулиано 79' (Паничелли Хоакин ( 79') Кике Гарсия 79' (Висенте Карлос ( 79')
Запасные: Реббах АбдеррахманХаджи ЯнисАлькаин ЧеберОмородион СэмюэльОвоно ХесусСола Алекс
Облак ЯнСавич Стефан  69' 81' (Эрмосо Марио ( 81') Хименес ХосеАспиликуэта Сесар  50' 57' (Мандава Рейнилду ( 57') Молина Науэль 81' (Райхани Абделла ( 81') Де Пауль Родриго 46' (Ньигес Сауль ( 46') Коке ХорхеРивас Пабло Барриос 67' (Рикельме Родриго ( 67') Лино СэмуелКорреа Анхель  45'Гризманн Антуан
Запасные: Вермирен АртурЭль Жебари СалимВитсель АксельМолдован ХорациуГабриэль ПаулистаГомис Антонио
21 апреля. Стадион "Мендисорроса".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Алавес Атлетико Мадрид

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