«Алавес» отбил все атаки «Атлетико» и победил

В воскресенье «Атлетико» гостил у «Алавеса», который после ряда поражений оказался в борьбе за выживание. В дебюте у хозяев не прошла подача с левого фланга, мяч был выбит на Карлоса Бенавидеса, который метров с 18 идеально точно стрельнул по воротам - 1:0. Джулиано Симеоне тут же запустил мяч над перекладиной в шикарной позиции. «Матрасники» только тогда заиграли активнее, но все удары не были опасными, а соперник на 45-й минуте заработал пенальти, но ВАР помог его отменить, игры рукой там не было.

После перерыва Кике Гарсия получил пас из глубины и ударом с лета не попал в цель. Сэмуел Лино наверняка атаковал в левый нижний угол - чудом парировано. Еще момент, Антуан Гризманн пяткой вывел на удар Анхеля Корреа, а голкипер штампует невероятные сейвы. На 90-й минуте Карлос Висенте прорвался правым краем и точно прострелил на Луиса Риоху, который сходу поразил правый верхний угол - 2:0.

«Алавес» вырвался на 13-е место, соперник - четвертый.