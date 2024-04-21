«Барселона» объявила состав на «эль класико» против «Реала»

В воскресенье «Барселона» проведёт гостевой матч чемпионата Испании против «Реала». Рулевой каталонской команды Хави решил включить в стартовый состав таких футболистов:
Тер Штеген, Кунде, Араухо, Кубарси, Канселу, Кристенсен, де Йонг, Гюндоган, Ямаль, Рафинья, Левандовски.
Матч «Реал» - «Барселона» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.
«Барселона» отстаёт от лидирующего «Реала» на восемь очков, поэтому важность этого матча для каталонцев сложно переоценить.
Ранее свой стартовый состав на игру обнародовал «Реал».
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