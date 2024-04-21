Президенты «Реала» и «Барселоны» встретились

В воскресенье вечером в испанской Ла Лиге пройдёт большой матч – «Реал» против «Барселоны». В день игры встречу провели президенты клубов – Флорентино Перес и Жоан Лапорта. Об этом сообщает пресс-служба «сливочных», приводя соответствующую фотографию.

Матч между «Реалом» и «Барселоной» начнётся в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет на портале LiveResult – там пройдёт текстовая трансляция.

Отметим, что «Реал» занимает первое место в турнирной таблице испанского чемпионата (78 очков), а «Барселона» - второе (70 очков).