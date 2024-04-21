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Лунин, Беллингем и Винисиус – в основе «Реала» на битву с «Барселоной»

21 Апреля 2024 • 20:12 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
1 1.83 X 4.05 2 4.10
Через 0 ч. 50 мин.

В воскресенье вся футбольная Испания будет следить за «эль класико» - «Реал» будет принимать «Барселону». Главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Лунин, Васкес, Тчуамени, Рюдигер, Камавинга, Модрич, Кроос, Вальверде, Беллингем, Родриго, Винисиус Жуниор.

Матч между «Реалом» и «Барселоной» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Реал» лидирует в Ла Лиге, а вторая «Барселона» отстаёт на восемь очков.

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Евро-Футбол.Ру,
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