Лунин, Беллингем и Винисиус – в основе «Реала» на битву с «Барселоной»

В воскресенье вся футбольная Испания будет следить за «эль класико» - «Реал» будет принимать «Барселону». Главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Лунин, Васкес, Тчуамени, Рюдигер, Камавинга, Модрич, Кроос, Вальверде, Беллингем, Родриго, Винисиус Жуниор.

Матч между «Реалом» и «Барселоной» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Реал» лидирует в Ла Лиге, а вторая «Барселона» отстаёт на восемь очков.