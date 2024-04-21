«Вильярреал» вырвал победу над главным аутсайдером на 90-й минуте

В 32-м туре чемпионата Испании «Вильярреал» провёл непростой гостевой матч против «Альмерии». При этом аутсайдер выглядел острее. В середине первого тайма команды обменялись голевыми ударами. У «Альмерии» отличился Илиас Ахомач, а Энтони Лосано забил головой. Александр Сорлот должен был забивать головой, но все же не попал. Лишь в компенсированное время матча Сорлот добился своего, поставив точку из пределов штрафной, - 1:2.

«Вильярреал» поднялся на девятое место, соперник наверняка вылетит уже в следующем туре.