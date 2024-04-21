«Вильярреал» вырвал победу над главным аутсайдером на 90-й минуте

В 32-м туре чемпионата Испании «Вильярреал» провёл непростой гостевой матч против «Альмерии». При этом аутсайдер выглядел острее. В середине первого тайма команды обменялись голевыми ударами. У «Альмерии» отличился Илиас Ахомач, а Энтони Лосано забил головой. Александр Сорлот должен был забивать головой, но все же не попал. Лишь в компенсированное время матча Сорлот добился своего, поставив точку из пределов штрафной, - 1:2.
«Вильярреал» поднялся на девятое место, соперник наверняка вылетит уже в следующем туре.
Протокол игры
|25'Ахомач Илиас (0:1)
|(1:1) Лосано Энтони30'
|90'Сорлот Александр (1:2)
Максимиану Луиш•Пубиль Марк•Монтес Сесар•Брандарис Хуан•Ланга Бруну•Лопи Дион68' (Пенья Маркос (68') •Робертоне Лукас•Баптистао Лео•Виера Хонатан 73'76' (Аррибас Серхио (76') •Эмбарба Адриан85' (Ромеро Лука (85') •Лосано Энтони69' (Рамазани Ларжи (69' 80') 87'
Йоргенсен Филип• 62'Фемения Кико• 88'Манди Аисса72' (Траоре Бертран (72') •Москера Йерсон•Педраса Альфонсо61' (Морено Альберто (61') •Ахомач Илиас 50'79' (Моралес Луис (79') •Парехо Даниэль60' (Гуэдеш Гонсалу (60') •Коклен Франсис• 59'Баэна Алехандро•Морено Херард72' (Куэнка Хорхе (72') •Сорлот Александр
21 апреля. Стадион "Повер Хорзе Стадиум".
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