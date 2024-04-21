Нападающий «Хетафе» Мэйсон Гринвуд столкнулся с жёсткими оскорблениями в свой адрес во время воскресного матча Ла Лиги против «Реал Сосьедада» (ничья 1:1). Как сообщает AS, фанаты гостевой команды называли Гринвуда насильником, а также выкрикивали в адрес англичанина пожелания смерти. Разумеется, подобное поведение болельщиков не красит испанский футбол.

Права на Мэйсона Гринвуда принадлежат «Манчестер Юнайтед». В прошлом году топ-клуб Премьер-лиги не стал восстанавливать нападающего в первой команде, хотя в феврале 2023 года правоохранительные органы сняли с Гринвуда обвинения в насилии.