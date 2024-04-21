«Реал» уверенно победит «Барселону» в «эль-класико»: прогноз суперкомпьютера

21 апреля состоится матч 32-го тура чемпионата Испании. «Реал» в Мадриде примет «Барселону». Ставший популярным суперкомпьютер Opta, сделал прогноз на матч.

По версии искусственного интеллекта «Реал» является безоговорочным фаворитом встречи, так победа сливочных оценивается в 46,9%, виктория «Барселоны» прогнозируется всего на 25,3%. Даже вероятность ничью оценивается в 27,8%.

Встреча между «Реалом» и «Барселоной» состоится сегодня, 21 апреля в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит – в 22:00 мск. За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.