Бывший нападающий немецкого «Байера» Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» считает, что «Реал» победит «Барселону» в «эль класико» в рамках 32-го тура чемпионата Испании.

«Фаворит встречи безоговорочно – «Реал», учитывая, как «сливочные» выступают в Лиге чемпионов, идут на первом месте в Ла Лиге, если смотреть статистику последних матчей. «Реал» - сегодня фаворит, и вообще это очень крутой клуб, в каждой игре этой команды присутствует магия, которую никто не может объяснить», — сказал Булыкин.

Матч «Реал» - «Барселона» состоится 21 апреля в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток прозвучит – в 22:00 мск. За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.