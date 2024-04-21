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Чемпионат Испании. Ла Лига

Захарян помог «Реал Сосьедаду» сыграть вничью с «Хетафе»

21 Апреля 2024 • 17:01 Комментировать
Хетафе
1:1
Реал Сосьедад

В 32-м туре Ла Лиги завершился матч между «Хетафе» и «Реал Сосьедадом». В целом в равной борьбе гости забили первыми. На 13-й минуте Шеральдо Бекер навесил в штрафную, а Андер Барренечеа головой переправил мяч в сетку. Арсен Захарян стал автором предголевой передачи. В таком же ключе соперник отыгрался. Хуан Латаса выиграл воздух после кросса Мэйсона Гринвуда. На 45+4-й минуте голкипер помешал Захаряну отличиться, парировано.

Второй тайм получился спокойнее, Садик Умар разве что мог расстреливать ворота, но не попал.

1:1 в итоге, «Реал Сосьедад» идет шестым, противник - девятым. Захарян провел на поле полтора тайма.

Протокол игры  
Хетафе1:1Реал Сосьедад
  13'Барренечеа Андер (0:1)
(1:1) Латаса Хуан29'  
Сория ДавидКармона Хосе Анхель 88' (Yassin Tallal ( 88') Дьене Даконам 90' (Мартин Хорхе ( 90') Альдерете ОмарРико ДиегоСантьяго Хесус 67' (Мориба Илайкс ( 67') Милья ЛуисГринвуд МэйсонМаксимович НеманьяОскар Родригес 88' (Альварес Гастон ( 88') Латаса Хуан 67' (Мата Хайме ( 67')
Запасные: Анхилери ФабрисиоAlberto RiscoЛопес ДиегоФузато Даниэл
Ремиро АлехандроТраоре Амари 46' (Одриосола Альваро ( 46') Ле Норман Робен 84' (Тирни Киран ( 84') Пачеко ХонГалан ХавиЗахарян Арсен 69' (Ариц Элустондо ( 69'  90') Туррьентес БеньятМерино Микель  39'Бекер Шеральдо 68' (Умар Садик ( 68') Оярсабаль МикельБарренечеа Андер 46' (Кубо Такефуса ( 46')
Запасные: Айеса ГайзкаУрко ГонсалесАндре СилваМарреро УнаиОласагасти Хон
21 апреля. Стадион "Колизеум".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Хетафе

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