Захарян помог «Реал Сосьедаду» сыграть вничью с «Хетафе»

В 32-м туре Ла Лиги завершился матч между «Хетафе» и «Реал Сосьедадом». В целом в равной борьбе гости забили первыми. На 13-й минуте Шеральдо Бекер навесил в штрафную, а Андер Барренечеа головой переправил мяч в сетку. Арсен Захарян стал автором предголевой передачи. В таком же ключе соперник отыгрался. Хуан Латаса выиграл воздух после кросса Мэйсона Гринвуда. На 45+4-й минуте голкипер помешал Захаряну отличиться, парировано.
Второй тайм получился спокойнее, Садик Умар разве что мог расстреливать ворота, но не попал.
1:1 в итоге, «Реал Сосьедад» идет шестым, противник - девятым. Захарян провел на поле полтора тайма.
Протокол игры
|13'Барренечеа Андер (0:1)
|(1:1) Латаса Хуан29'
Сория Давид•Кармона Хосе Анхель88' (Yassin Tallal (88') •Дьене Даконам90' (Мартин Хорхе (90') •Альдерете Омар•Рико Диего•Сантьяго Хесус67' (Мориба Илайкс (67') •Милья Луис•Гринвуд Мэйсон•Максимович Неманья•Оскар Родригес88' (Альварес Гастон (88') •Латаса Хуан67' (Мата Хайме (67')
Ремиро Алехандро•Траоре Амари46' (Одриосола Альваро (46') •Ле Норман Робен84' (Тирни Киран (84') •Пачеко Хон•Галан Хави•Захарян Арсен69' (Ариц Элустондо (69') • 90'Туррьентес Беньят•Мерино Микель• 39'Бекер Шеральдо68' (Умар Садик (68') •Оярсабаль Микель•Барренечеа Андер46' (Кубо Такефуса (46')
21 апреля. Стадион "Колизеум".
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