Захарян помог «Реал Сосьедаду» сыграть вничью с «Хетафе»

В 32-м туре Ла Лиги завершился матч между «Хетафе» и «Реал Сосьедадом». В целом в равной борьбе гости забили первыми. На 13-й минуте Шеральдо Бекер навесил в штрафную, а Андер Барренечеа головой переправил мяч в сетку. Арсен Захарян стал автором предголевой передачи. В таком же ключе соперник отыгрался. Хуан Латаса выиграл воздух после кросса Мэйсона Гринвуда. На 45+4-й минуте голкипер помешал Захаряну отличиться, парировано.

Второй тайм получился спокойнее, Садик Умар разве что мог расстреливать ворота, но не попал.

1:1 в итоге, «Реал Сосьедад» идет шестым, противник - девятым. Захарян провел на поле полтора тайма.