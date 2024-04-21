Касильяс назвал фаворита в «эль класико»

Двукратный чемпион Европы и чемпион мира в составе сборной Испании Икер Касильяс считает, что «Реал» должен уверенно одолеть «Барселону» в центральном матче 32-го тура Ла Лиги.

Бывший голкипер королевского клуба отметил, что каталонцы сейчас явно находятся не в лучшем состоянии после фиаско в 1/4 финала Лиги чемпионов, где они разгромно проиграли «ПСЖ» со счётом 1:4 после того, как в гостях взяли верх (3:2). Также, по словам Касильяса, победа «Реала» фактически принесёт команде чемпионский титул.

За девять туров до конца чемпионата Испании мадридцы опережают «Барселону» на девять восемь очков. Встреча пройдёт на «Сантьяго Бернабеу», начало в 22.00 по московскому времени.

Ранее Хави заявил, что в любом случае покинет «Барселону» по окончании сезона.