«Реал» намерен приобрести Дэвиса уже этим летом

Мадридский «Реал» планирует пополниться канадским защитником мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвисом уже летом 2024 года, однако, если этого не случится, то в королевском клубе готовы подождать до того момента, как футболист станет свободным агентом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, действующий контракт Дэвиса с мюнхенцами рассчитан до 30 июня 2025 года, а его трансферная стоимость на данный момент составляет 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Альфонсо провёл 35 матчей во всех клубных турнирах, в которых забил один мяч. В 2022 году игрок в составе сборной Канады принял участие в чемпионате мира, на который североамериканская команда не без его помощи вышла впервые в своей истории. В трёх играх мирового первенства он также смог отличиться один раз.