«Севилья» может подписать капитана «Реала»

Капитан и защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес имеет вариант продолжения карьеры в другом испанском клубе, рапортуют журналисты Todofichajes.

Согласно сведениям источника, в трансфере 34-летнего футболиста заинтересована «Севилья», за которую выступает бывший футболист «сливочных» Серхио Рамос. Начо может перейти в андалусийский клуб бесплатно, поскольку его контракт с «Реалом» истекает в конце июня 2024 года.

Фернандес выступает за «королевский» клуб с 2012 года. В нынешнем сезоне чемпионата Испании защитник провел 23 встречи, в которых получил две желтые карточки и два раза был удален с поля.