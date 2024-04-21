Полузащитник «Реала» может уйти в «Атлетико»

Центральный полузащитник Дани Себальос, правами на которого владеет мадридский «Реал», может трудоустроиться в другом испанском топ-клубе. Об этом сообщается на страницах Todofichaes.

Согласно данным источника, в подписании 27-летнего футболиста заинтересован «Атлетико». «Матрасники» хотят обновить среднюю линию. Кандидатура Себальоса находится в трансферном шорт-листе клуба.

Дани связан контрактными обязательствами с «королевским» клубом до середины 2027 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его рыночную стоимость в восемь миллионов евро.