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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» может продать одного из лидеров за 100 миллионов евро

21 Апреля 2024 • 12:46 Комментировать (1)

В каталонской «Барселоне» обсуждают потенциальный трансфер центрального защитника Рональда Араухо. По информации Diario Sport, «сине-гранатовые» рассчитывают выручить с продажи уругвайского игрока около 100 миллионов евро.

Ранее в прессе сообщалось, что главным претендентом на 25-летнего футболиста является мюнхенская «Бавария». Трудовое соглашение Араухо с «сине-гранатовыми» рассчитано до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Рональд провел 21 встречу, забил один гол и получил пять желтых карточек.

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Комментарии (1) Все комментарии
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NOBODY
21 Апреля 2024 в 12:58
вот что за бред - у Баварии есть Упамекано.....ей нужен второй привозила????
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