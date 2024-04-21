«Барселона» может продать одного из лидеров за 100 миллионов евро

В каталонской «Барселоне» обсуждают потенциальный трансфер центрального защитника Рональда Араухо. По информации Diario Sport, «сине-гранатовые» рассчитывают выручить с продажи уругвайского игрока около 100 миллионов евро.

Ранее в прессе сообщалось, что главным претендентом на 25-летнего футболиста является мюнхенская «Бавария». Трудовое соглашение Араухо с «сине-гранатовыми» рассчитано до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Рональд провел 21 встречу, забил один гол и получил пять желтых карточек.