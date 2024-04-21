Мостовой назвал фаворита в матче «Реал» - «Барселона»

Экс-футболист московского «Спартака», а ныне эксперт Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем поединке между мадридским «Реалом» и каталонской «Барселоной» в чемпионате Испании.

«Мадрид потрепался прилично в Лиге Чемпионов. Столько сил потратили. Им тоже будет непросто. Очевидного фаворита нет. Но за счет всей эйфории 55/45 в пользу «Реала», - приводит слова Мостового Sport24.

Матч «Реала» против «Барселоны» состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» сегодня, 21 апреля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. В преддверии «эль класико» мадридцы опережают каталонцев на восемь баллов.