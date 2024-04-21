Касильяс сравнил Анчелотти с хамелеоном

Экс-голкипер «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс сравнил наставника мадридского клуба Карло Анчелотти с хамелеоном.

«Карло очень хорошо знает, как завоевать доверие игроков в раздевалке. Он как хамелеон: состав команды может меняться, но он моментально адаптируется, и это приносит свои плоды в виде результатов.

Это очень хорошо, что Карло в «Реале», потому что он действительно знает, как сделать так, чтобы все хорошо работало. Он любит Мадрид , Испанию», - приводит слова бывшего футболиста издание As.

Стоит напомнить, что в четвертьфинале Лиги чемпионов «Реал» по сумме двух матчей одолел «Манчестер Сити». В полуфинале мадридцам будет противостоять мюнхенская «Бавария».

В Ла Лиге подопечные Карло Анчелотти уверенно лидируют, опережая ближайшего преследователя на восемь баллов.