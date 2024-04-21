Эдуард Мор сделал прогноз на матч «Реал» - «Барселона»

В чемпионате Испании состоится поединок между мадридским «Реалом» и каталонской «Барселоной». Об этом противостоянии высказал мнение бывший игрок московского «Спартака» Эдуард Мор.

«Вижу явным фаворитом «Реал», поэтому беру чистую победу мадридцев. Учитывая, что гостям терять нечего, то и они будут идти в атаку, а значит, голов будет много - ТБ (2,5) и обе забьют», - передает слова Эдуарда «РБ Спорт».

«Эль класико» состоится сегодня, 21 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. В преддверии этого матча «Реал» опережает «сине-гранатовых» на восемь баллов.