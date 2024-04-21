«Атлетико» хочет купить защитника «Барселоны»

Защитник каталонской «Барселоны» Иньиго Мартинес может продолжить карьеру в другом испанском клубе. Как стало известно журналистам Todofichajes, подписать 32-летнего игрока хочет мадридский «Атлетико».

«Матрасники» рассматривают Мартинеса в качестве замены Марио Эрмосо, который близок к смене клубной прописки в летнее трансферное окно. Контракт Иньиго с «сине-гранатовыми» рассчитан до лета 2025 года, его рыночная стоимость оценивается в шесть миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании защитник провел 15 поединков за «Барселону», в которых получил пять желтых карточек.