Касильяс высказался о «Реале» после победы над «Манчестер Сити»

Бывший вратарь сборной Испании и мадридского «Реала» Икер Касильяс отреагировал на выход «королевского» клуба в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА.

«Самое интересное, что «Реал» лишился лучшего вратаря мира, но все равно вышел в полуфинал Лиги чемпионов и близок к чемпионству в Испании. Команда сейчас очень сильна», - передает слова Касильяса AS.

Напомним, что в четвертьфинале Лиги чемпионов «Реал» по сумме двух матчей одолел «Манчестер Сити». В полуфинале мадридцам будет противостоять мюнхенская «Бавария».

В Ла Лиге подопечные Карло Анчелотти уверенно лидируют, опережая ближайшего преследователя на восемь баллов.