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Мбаппе нарушил обещание, которое дал президенту «ПСЖ»

21 Апреля 2024 • 07:51 Комментировать

Руководство «ПСЖ» недовольно нападающим команды Килианом Мбаппе, об этом сообщают журналисты Footmarcato.

Как стало известно источнику, 25-летний нападающий в августе прошлого года обещал президенту клуба Нассеру Аль-Хелаифи подписать новый контракт, однако нарушил свои слова. Футболист решил перейти в мадридский «Реал» в конце нынешнего сезона. Это решение Мбаппе разгневало руководителя парижского клуба.

Килиан играет за парижскую команду с 2017 года. Его соглашение истекает в конце июня 2024-го.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 42 поединках, отметившись 41 голом и девятью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи Килиан Мбаппе ещё теги
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