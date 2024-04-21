Мбаппе нарушил обещание, которое дал президенту «ПСЖ»

Руководство «ПСЖ» недовольно нападающим команды Килианом Мбаппе, об этом сообщают журналисты Footmarcato.

Как стало известно источнику, 25-летний нападающий в августе прошлого года обещал президенту клуба Нассеру Аль-Хелаифи подписать новый контракт, однако нарушил свои слова. Футболист решил перейти в мадридский «Реал» в конце нынешнего сезона. Это решение Мбаппе разгневало руководителя парижского клуба.

Килиан играет за парижскую команду с 2017 года. Его соглашение истекает в конце июня 2024-го.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 42 поединках, отметившись 41 голом и девятью ассистами.