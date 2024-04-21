Ямаль рассказал, как завершится матч «Реала» и «Барселоны»

Нападающий каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль поделился мыслями о предстоящем поединке против мадридского «Реала» в рамках 32-го тура чемпионата Испании.

«Что будет в «эль класико»? Я уверен в том, что «Барселона» победит. Счет 3:1 и я забью гол», - передает слова талантливого футболиста Madrid Zone.

«Эль класико» состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» сегодня, 21 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. В преддверии этого матча «Реал» с 78 баллами уверенно лидирует в турнирной таблице, а «сине-гранатовые» отстают от «королевского» клуба на восемь очков.