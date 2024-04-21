«Разбрасывал бутсы и ругался»: Касорла рассказал, как изменился Хави

«Я был удивлен поведением Хави. Во время карьеры футболиста он никогда не повышал голос, но когда стал тренером… Помню, мы тогда проигрывали матч. Я видел, как он разбрасывал бутсы, кричал и ругался. Хави сказал мне, что он полностью изменился. Если это не сделать, то в раздевалке не будет уважения», - передает слова Санти The Guardian.