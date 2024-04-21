«Реал» принял решение по Лунину после матча с «Манчестер Сити»

В мадридском «Реале» довольны игрой украинского вратаря Андрея Лунина в нынешнем сезоне. Голкипер стал героем ответного матча с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, парировав два удара в серии пенальти.

По данным газеты Marca, боссы «королевского» клуба собираются вознаградить вратаря новым контрактом. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает летом следующего года.

В нынешнем сезоне Андрей стал первым номером мадридского гранда после травмы Тибо Куртуа. В борьбе за место в старте украинец выиграл конкуренцию у Кепы Аррисабалаги. В текущем сезоне Лунин сыграл 27 матчей, в 12 из которых сохранил ворота на замке.