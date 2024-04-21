Президент «Реала» обратился к Лунину после прохода «Манчестер Сити»

Мадридский «Реал» в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов победил «Манчестер Сити» (1:1, 4:3 пен.) и вышел в полуфинал. Президент «королевского» клуба Флорентино Перес после завершения противостояния обратился к вратарю команды Андрею Лунину.

«Ты можешь уйти в другой клуб, чтобы получать больше игрового времени, но там никогда не получишь такой славы, как в «Реале», - передает слова Флорентино Realmadridexclusivo.

В нынешнем сезоне Лунин стал первым номером «сливочных» из-за травмы бельгийца Тибо Куртуа. Украинский вратарь принял участие в 26 поединках во всех турнирах, в которых пропустил 22 мяча. В 12 встречах он сохранил ворота на замке.