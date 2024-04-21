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«Реал» и «Барселона» сцепятся в «эль класико»: Прогнозируем составы от Анчелотти и Хави

21 Апреля 2024 • 10:00 Комментировать (4)
Реал Мадрид
...
Барселона
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Через 11 ч. 31 мин.

В 32-м туре чемпионата Испании состоится знаменитое «эль класико». На своём поле мадридский «Реал» постарается победить «Барселону». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет примерные составы на эту встречу.

«Реал»: Лунин, Начо, Тчуамени, Рюдигер, Васкес, Камавинга, Модрич, Вальверде, Беллингем, Родриго, Винисиус Жуниор.

«Барселона»: тер Штеген, Канселу, Мартинес, Кубарси, Кунде, де Йонг, Гюндоган, Жоау Фелиш, Рафинья Диас, Левандовски, Ямаль.

У «Реала» давно травмированы Тибо Куртуа и Давид Алаба, у «Барселоны» – Алехандро Бальде и Гави. Из-за повреждения у «сливочных» в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов был заменён Дани Карвахаль. Есть медицинские проблемы у Ферлана Менди.

Команды подходят к «эль класико» в разном расположении духа. Если «Реал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, оставив за бортом этого турнира «Манчестер Сити», то «Барселона» вылетела из еврокубков, потерпев поражение от «ПСЖ».

Мадридский «Реал» за 31 тур чемпионата Испании наработал себе лидерство со значительным отрывом. «Сливочные» имеют 78 очков, и они опережают ближайшего преследователя, коим является именно «Барселона», на шесть баллов.

Матч между мадридским «Реалом» и «Барселоной» отгремит на «Сантьяго Бернабеу» сегодня, 21 апреля. Стартовый свисток ожидается в 22:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция пройдёт по этой ссылке.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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Комментарии (4) Все комментарии
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Барсафобия
21 Апреля 2024 в 10:24
эти составы полный дичь, у реала нет карвахаль, кроос, менди, у барсы араухо и педри
TEREX
21 Апреля 2024 в 10:22
дык реальныи пацаны на полуспушыных дакавыляють да ничейки..ежыли топлива хватит..))
InterSan
21 Апреля 2024 в 10:06
Реал очень сильно устал после Сити. Вполне себе - Барса не проиграет.
NOBODY
21 Апреля 2024 в 10:15
это да...к сожалению скамейка не может обеспечивать требования Рела по игре....
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