Хави: «Эль класико» — ключевой матч сезона для «Барселоны»

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о предстоящем поединке с «Реалом».

Специалист заявил, что уважает «Реал», который в текущем сезоне уступил только один раз.

— Это ключевой матч сезона для «Барселоны». Мы должны одержать победу и приблизиться к «Реалу». Мы будем бороться и постараемся выиграть на «Сантьяго Бернабеу», — цитирует Хави Diario AS.

Игра 32-го тура чемпионата Испании «Реал» - «Барселона» состоится сегодня, 21 апреля. Начало поединка запланировано на 22:00 по московскому времени. Текстовая трансляция встречи будет доступна на спортивном портале LiveResult.