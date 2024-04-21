«Жироне» покорилось уникальное достижение в Ла Лиге

«Жирона» продолжает побеждать и переписывать историю.

В субботу коллектив Мичела разгромил «Кадис» (4:1) и обеспечил себе путёвку в еврокубки на следующий сезон. Кроме того, как сообщает Opta, «Жирона» стала лишь третьей в истории командой Ла Лиги не из числа «большой тройки» (в неё входят «Барселона», мадридский «Реал» и «Атлетико»), набравшей 68 или более очков после 32-х туров. Ранее это удавалось только «Реал Сосьедаду» в сезоне-1979/80 и «Валенсии» в сезоне-2003/04.

«Жирона» располагается на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Испании с 68 баллами на счету, уступая только мадридскому «Реалу» (78) и «Барселоне» (70), которые проведут очный поединок в воскресенье.