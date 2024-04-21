Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Жироне» покорилось уникальное достижение в Ла Лиге

21 Апреля 2024 • 00:35 Комментировать
Жирона
4:1
Кадис

«Жирона» продолжает побеждать и переписывать историю.

В субботу коллектив Мичела разгромил «Кадис» (4:1) и обеспечил себе путёвку в еврокубки на следующий сезон. Кроме того, как сообщает Opta, «Жирона» стала лишь третьей в истории командой Ла Лиги не из числа «большой тройки» (в неё входят «Барселона», мадридский «Реал» и «Атлетико»), набравшей 68 или более очков после 32-х туров. Ранее это удавалось только «Реал Сосьедаду» в сезоне-1979/80 и «Валенсии» в сезоне-2003/04.

«Жирона» располагается на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Испании с 68 баллами на счету, уступая только мадридскому «Реалу» (78) и «Барселоне» (70), которые проведут очный поединок в воскресенье.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Реал Сосьедад Жирона ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 21 Апреля
00:16
«Жирона» гарантировала себе путёвку в еврокубки
20 Апреля
23:56
«Жирона» устроила разгром «Кадису»
01:31
Актуальный прогноз и ставка на матч Жирона – Кадис чемпионата Испании – 20 апреля 2024
19 Апреля
23:15
Прогноз на точный счёт матча Жирона — Кадис Ла Лиги — 20 апреля 2024
18 Апреля
10:30
«Жирона» - «Кадис»: прогноз и ставки БК Pinnacle
15 Апреля
10:25
«Жирона» ожидает предложение от топ-клуба Ла Лиги по своему полузащитнику
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола прокомментировал вылет «Манчестер Сити» от «Реала» Фанаты обсуждают реакцию Лунина после победного пенальти «Реала» Зидан выбрал между «Баварией» и «Манчестер Юнайтед» Холанн высказался после вылета из Лиги чемпоинов Лунин прокомментировал провальный пенальти Бернарду Силвы Тухель высказался о встрече с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов Видаль рассказал, кого считает самым талантливым игроком в истории футбола Звёздный игрок попросил отпустить его из «Барселоны» Кейн рассказал, что думает о встрече «Баварии» с «Реалом» в полуфинале В «Барселоне» произошёл раскол – известна причина
Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России Роналду выбил у «Ювентуса» деньги через суд Мерсон: «Манчестер Сити» опозорил «Реал» «Зенит» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 В «Барселоне» изменили решение по Хави На опыте: «Бавария» обыграла «Арсенал» и пробилась в полуфинал Лиги чемпионов
Спортивные новости
Гол Зернова позволил «Металлургу» ещё раз одолеть «Локомотив» Без Овечкина и Малкина: Топ-5 лучших российских игроков НХЛ в сезоне 2023/2024 Рекорды Кучерова, слабый сезон Овечкина: топ-5 самых результативных россиян в НХЛ в сезоне 2023/2024 Максим Кузнецов оценил стиль «Локомотива» при Никитине Канарейкин: Пока финал Кубка Гагарина не зажёгся Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Райо Вальекано Райо Вальекано
Осасуна Осасуна
2
1
2.08 3.15 3.55
Видео
Окончен
Валенсия Валенсия
Бетис Бетис
1
2
2.20 3.20 3.20
Видео
Окончен
Жирона Жирона
Кадис Кадис
4
1
1.35 4.90 7.40
Видео
21.04.24 в 15:00
Хетафе Хетафе
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
3.60 3.10 2.09
Видео
21.04.24 в 17:15
Альмерия Альмерия
Вильярреал Вильярреал
3.10 3.55 2.10
Видео
21.04.24 в 19:30
Алавес Алавес
Атлетико М Атлетико М
3.55 3.40 1.98
Видео
21.04.24 в 22:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Барселона Барселона
1.69 3.95 4.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Апреля
00:44 · Испания. Ла Лига
Хави: «Эль класико» — ключевой матч сезона для «Барселоны»
00:35 · Испания. Ла Лига
«Жироне» покорилось уникальное достижение в Ла Лиге
00:16 · Испания. Ла Лига
«Жирона» гарантировала себе путёвку в еврокубки
20 Апреля
23:56 · Испания. Ла Лига
«Жирона» устроила разгром «Кадису»
23:39 · Испания. Ла Лига
«Реал» огласил заявку на матч с «Барселоной»
22:36 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» потерял интерес к звезде «Барселоны»
22:04 · Германия. Бундеслига
Ольмо решил вернуться в «Барселону» слухи
21:31 · Испания. Ла Лига
Дубль Переса позволил «Бетису» одолеть «Валенсию»
20:31 · Англия. Премьер-лига
Четыре суперклуба претендуют на Мусиалу слухи
19:18 · Испания. Ла Лига
«Райо Вальекано» вырвал волевую победу над «Осасунойа»
17:06 · Испания. Ла Лига
2+2 от Аспаса позволили «Сельте» разгромить «Лас-Пальмас»
16:52 · Англия. Премьер-лига
Модрич дал оценку АПЛ
16:35 · Испания. Ла Лига
Будущий игрок «Реала» имеет контракт с девушкой – раскрыты причудливые пункты
16:07 · Испания. Ла Лига
Анчелотти оценил Рюдигера как пенальтиста
15:59 · Испания. Ла Лига
Анчелотти высказался о будущем Начо
Все новости
Рекомендуем