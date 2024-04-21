«Жирона» гарантировала себе путёвку в еврокубки

«Жирона» гарантированно сыграет в еврокубках в следующем сезоне.

Каталонский коллектив крупно обыграл в родных стенах «Кадис» в матче 32-го тура Ла Лиги – 4:1. Таким образом, «Жирона» математически обеспечила себе попадание в еврокубки по итогам кампании – отрыв от «Валенсии», занимающей восьмую строчку в турнирной таблице, составляет 21 очко за шесть туров до финиша.

На данный момент «Жирона» занимает третье место в чемпионате Испании, опережая мадридский «Атлетико» на семь очков (при матче в запасе у «матрасников»), а «Атлетик» Бильбао – на десять. Скорее всего, главная команда-сенсация испанского футбола текущего сезона финиширует в зоне Лиги чемпионов.