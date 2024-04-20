«Жирона» устроила разгром «Кадису»

Чередующая победы с поражениями «Жирона» в субботу принимала аутсайдеров из «Кадиса» и выглядела ощутимо сильнее соперника. В дебюте после розыгрыша углового Савио набросил мяч к линии вратарской, и Эрик Гарсия головой открыл счет. В середине тайма в штрафной Мигель Гутьеррес пяткой отыграл под удар Ивану Мартину, а тот не сплоховал - 2:0. Савио получил мяч из глубины поля и с линии штрафной перебросил вратаря - перекладина.

В середине второго тайма Артём Довбик получил мяч в штрафной, изящно оставил не у дел защитника и в упор расстрелял ворота - 3:0. Гости размочили счет после углового, Рохер Марти головой сбросил мяч на Гонсало Эскаланте, и тот был точен. Следующая атака, Кристиан Порту убежал от защитника, пробросил мяч мимо голкипера и забил четвертый гол.

4:1, «Жирона» в двух очках от идущей на втором месте «Барселоны». Противник также третий, но с конца.