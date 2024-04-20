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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Жирона» устроила разгром «Кадису»

20 Апреля 2024 • 23:56 Комментировать
Жирона
4:1
Кадис

Чередующая победы с поражениями «Жирона» в субботу принимала аутсайдеров из «Кадиса» и выглядела ощутимо сильнее соперника. В дебюте после розыгрыша углового Савио набросил мяч к линии вратарской, и Эрик Гарсия головой открыл счет. В середине тайма в штрафной Мигель Гутьеррес пяткой отыграл под удар Ивану Мартину, а тот не сплоховал - 2:0. Савио получил мяч из глубины поля и с линии штрафной перебросил вратаря - перекладина.

В середине второго тайма Артём Довбик получил мяч в штрафной, изящно оставил не у дел защитника и в упор расстрелял ворота - 3:0. Гости размочили счет после углового, Рохер Марти головой сбросил мяч на Гонсало Эскаланте, и тот был точен. Следующая атака, Кристиан Порту убежал от защитника, пробросил мяч мимо голкипера и забил четвертый гол.

4:1, «Жирона» в двух очках от идущей на втором месте «Барселоны». Противник также третий, но с конца.

Протокол игры  
Жирона4:1Кадис
(1:0) Гарсия Эрик9'  
(2:0) Мартин Иван22'  
(3:0) Довбик Артём71'  
  81'Эскаланте Гонсало (3:1)
(4:1) Порту Кристиан82'  
Гассанига ПаулоГарсия ЭрикДавид ЛопесБлинд ДэйлиГутьеррес Мигель  42' 76' (Мартинес Арнау ( 76') Эррера Янгель 58' (Солис Джон ( 58') Гарсия АлешКоуто Ян 87' (Вилья Тони ( 87') Мартин Иван 76' (Порту Кристиан ( 76') Савио IIIДовбик Артём 86' (Торре Пабло ( 86')
Запасные: Хуанпе ХуанГарсия ДжастинCarles GarridoХуан Карлос МартинФуйдиас ТониФернандес Валери
Ледесма ХеремиасКарселен ИсаакОусоу АйхамЧуст Виктор  76'Пирес ЛукасАлехо Иван 70' (Собрино Рубен ( 70') Алькарас РубенАлекс Фернандес  31' 46' (Рамос Кристофер ( 46') Наварро Роберто 86' (Гвардиола Серхи ( 86') Хуанми Мигель 46' (Эскаланте Гонсало ( 46') Макси Гомес 70' (Рохер Марти ( 70')
Запасные: Окампо БрайанСамассеку ДиадиХиль ДавидМере ХорхеМбайе МамадуСальдуа ХосебаХименес Фали
20 апреля. Стадион "Монтиливи" (Жирона).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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